Centese un altro scivolone Ma le rivali non vincono

In una partita valida per il campionato, la squadra centese ha subito una sconfitta per 1-0 contro l'Atletico Castenaso. La formazione di casa ha schierato Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Pellielo, Grimandi, Baravelli, Toffano, Bonvicini e Bonacorsi. Durante il match sono stati effettuati diversi cambi, con l’ingresso di Belicchi, Grygiel, Barbieri, Santeramo e Sassu. Le rivali non hanno invece ottenuto vittorie in questa giornata.

Centese 0 Atl. Castenaso 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Pellielo (10’ st Belicchi), Grimandi (23’ st Grygiel), Baravelli (40’ st Barbieri), Toffano (30’ st Santeramo), Bonvicini (34’ st Sassu), Bonacorsi. All.: Di Ruocco. ATL. CASTENASO: Lesi, Romagnoli, Alberti, Anania, Garuti, Garelli, Fantilli, Vinjolli, D’Errico, Rubino, Sinigaglia. All.: Morara. Arbitro: Ferranti di Ferrara. Rete: 15’ st Vinjolli (A). GARA AVARA di emozioni tra Centese e Atletico Castenaso, decisa da un singolo episodio al termine di una partita molto combattuta e giocata prevalentemente a centrocampo. Fin dai primi minuti si capisce che sarà una sfida dura, con le due squadre attente a non concedere spazi e concentrate soprattutto sulla fase difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Centese, un altro scivolone. Ma le rivali non vincono Articoli correlati Basket serie A2. Le rivali vincono, l’Adamant è in piena bagarre. Marchini: "D’ora in poi sono tutte battaglie»"Dobbiamo farci un bagno di umiltà e capire che le prossime sette partite saranno delle battaglie". Mercato Juventus, Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Il tedesco può arrivare insieme ad un altro parametro zerodi Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza di una rivale.