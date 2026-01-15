Céline Dion torna sui social per una dedica a tutto cuore alla memoria del marito René Angélil

Céline Dion ha ripreso a condividere messaggi sui social per onorare la memoria di René Angélil, scomparso dieci anni fa a causa di un tumore alla gola. La cantante ha dedicato parole sincere e profonde al marito, sottolineando il legame che ancora oggi la unisce a lui e alla loro storia condivisa. Questo gesto rappresenta un momento di riflessione e di ricordo personale per Céline e i suoi fan.

Céline Dion torna sui social per ricordare il marito René Angélil, morto dieci anni fa per un tumore alla gola. La cantante 57enne ha condiviso su Instagram un commovente omaggio ad Angélil, con cui è stata sposata dal 1994 sino ala morte: una foto del cantante e imprenditore canadese sistemata su un pianoforte e illuminata dal sole. L’omaggio di Céline Dion al marito René Angélil. «Mon amour, dieci anni senza di te sembrano solo un giorno, eppure ogni giorno sembra un decennio », ha scritto Dion a corredo della foto, una dichiarazione firmata anche dai figli René-Charles, 24 anni, Nelson ed Eddy, 15 anni, gemelli. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Céline Dion torna sui social per una dedica a tutto cuore alla memoria del marito René Angélil Leggi anche: Love Again con Céline Dion su Rai 1: trama, cast e curiosità del film di stasera 22 dicembre Leggi anche: Susy Fuccillo torna sui social dopo la perdita del marito Salvatore Raciti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rietinvetrina giornale on line. . BASKETBALL - Ospiti Fabio Mian, Manuel Scappa e Maurizio Marinetti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.