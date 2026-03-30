Celebrata la Domenica delle Palme

Ieri, alle 10 del mattino, si è svolta la cerimonia di apertura della Domenica delle Palme, segnando l'inizio della Settimana Santa. La celebrazione si è tenuta in una chiesa del centro, con la partecipazione di fedeli e rappresentanti delle istituzioni religiose. Durante l'evento, sono stati distribuiti rami di palma e sono stati letti testi sacri. La giornata ha proseguito con una processione lungo le vie principali della città.

Ieri, Domenica delle Palme, ha preso il via la Settimana Santa. Alle 10 di mattina c’è stato il ritrovo con i fedeli presso la chiesa di San Michele in Foro, per la commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, poi il percorso fino alla cattedrale di san Martino (nella foto di Alcide) dove si è tenuta alle 10.30 la Messa presieduta dall’ arcivescovo Paolo Gulietti. Ecco gli orari delle celebrazioni e dei riti presieduti dall’arcivescovo nei prossimi giorni. Mercoledì Santo, 1° aprile, nella chiesa di san Giusto a Lucca: Liturgia dell’Ufficio delle Letture e Lodi alle ore 9. In cattedrale: Messa crismale alle ore 17. Giovedì Santo, 2 aprile, nella chiesa di san Giusto a Lucca: Liturgia dell’Ufficio delle Letture e Lodi alle ore 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrata la Domenica delle Palme Articoli correlati Leggi anche: Domenica delle Palme, oggi la Messa in Cattedrale Perché oggi si celebra la domenica delle palmeÈ la festa della tradizione cristiana, in cui la settimana prima di Pasqua si sventolano rametti d'ulivo per ricordare il giorno in cui Gesù entrò... Messa per la domenica delle palme Approfondimenti e contenuti su Celebrata la Domenica delle Palme Temi più discussi: Perché oggi si celebra la domenica delle Palme; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; La Domenica delle Palme apre la Settimana Santa. Il Papa: Abbiate pietà, deponete le armi; Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della Pasqua. Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San PietroLeggi su Sky TG24 l'articolo Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San Pietro ... tg24.sky.it Israele ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme nella chiesa del Santo SepolcroPer la prima volta da secoli i rappresentati della Chiesa non hanno potuto eseguire la Messa in uno dei luoghi simboli del Cristianesimo. Tajani convoca l'ambasciatore di Tel Aviv che risponde piccata ... today.it Con la Domenica delle Palme, celebrata domenica 29 marzo, si sono ufficialmente aperte le celebrazioni della Settimana Santa, presiedute in Cattedrale dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. - facebook.com facebook 29/3/26.Boscochiaro. Celebrata anche qui con solennità la Domenica delle Palme:la S.Messa, preceduta dalla Benedizione degli Ulivi e dall'ingresso processionale in chiesa è stata presieduta da don Lorenzo Carnovik alla presenza, come ogni anno, di num x.com