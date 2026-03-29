Domenica delle Palme, alle 10 del mattino, si svolgerà la benedizione dei rami nella chiesa del Carmine, seguita dalla celebrazione con il Vescovo nella Cattedrale. L’evento segna l’inizio della Settimana Santa e coinvolge la comunità religiosa locale. La funzione è prevista in mattinata e prevede la partecipazione dei fedeli.

SETTIMANA SANTA. Alle 10 di domenica 29 marzo la benedizione dei rami nella chiesa del Carmine, poi la celebrazione con il Vescovo. Giovedì via al Triduo pasquale. Si aprono domenica 29 marzo, con la Messa della Domenica delle Palme, le celebrazioni della Settimana Santa, che saranno presiedute in Cattedrale dal Vescovo, monsignor Francesco Beschi. In questa giornata si ricorda in particolare l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, accolto dalle acclamazioni dei discepoli e della folla. Domenica mattina, alle 10, nella chiesa del Carmine monsignor Beschi benedirà le palme, simbolo della vittoria di Cristo sulla morte e il martirio. Quindi, al termine della cerimonia di benedizione, partirà una processione che terminerà all’interno della Cattedrale, dove il Vescovo presiederà la Messa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Domenica delle Palme, oggi la Messa in Cattedrale

Articoli correlati

A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIVA che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV A che ora inizia la Messa della Domenica delle...

Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedereOggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme.

La Messa delle palme alla Spezia 28-03-2026

Contenuti utili per approfondire Domenica delle Palme oggi la Messa in...

Temi più discussi: Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d'ulivo; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della Pasqua; Commento alla Parola per la Domenica delle Palme /A – 29 marzo 2026.

Buona Domenica delle Palme 2026, le immagini e Gif di auguri da mandare su Whatsapp il 29 marzoIl 29 marzo 2026 si celebra la Domenica delle Palme, la ricorrenza che segna l’inizio della Settimana Santa. Qui trovate una raccolta di immagini e Gif gratuite da scaricare e inviare su WhatsApp a ... fanpage.it

Domenica delle Palme: significato e cosa si celebraLa Domenica delle Palme, che segna l'inizio della Settimana Santa, celebra l’ingresso di Gesù come un re a Gerusalemme. Scopriamone i simboli ... libreriamo.it

La tradizione continua Buona Domenica delle Palme - facebook.com facebook