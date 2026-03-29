Perché oggi si celebra la domenica delle palme

Oggi si celebra la Domenica delle Palme, una festa della tradizione cristiana che segna l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. In questa giornata, è comune portare in chiesa rami di palma o di altri alberi, simbolo di vittoria e di rispetto. La ricorrenza apre la settimana santa, che culmina con la Pasqua. La celebrazione avviene in molte chiese con processioni e benedizioni dei rami.

È la festa della tradizione cristiana, in cui la settimana prima di Pasqua si sventolano rametti d'ulivo per ricordare il giorno in cui Gesù entrò per l'ultima volta a Gerusalemme Oggi, domenica 29 marzo, è la domenica delle palme, una festa della tradizione cristiana che segna l’inizio della Settimana Santa, quella che ricorda gli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo. La domenica delle palme precedente quella di Pasqua, cioè il giorno in cui la comunità cristiana ricorda la resurrezione di Gesù Cristo. È celebrata dai cattolici, dagli ortodossi e dai protestanti, e ricorre durante la Quaresima, che termina giovedì, primo giorno del cosiddetto “Triduo Pasquale”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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