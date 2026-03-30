C’è una nuova allerta neve in Toscana | i comuni interessati L’inverno non finisce

Una nuova allerta neve interessa alcuni comuni della Toscana, con previsioni di maltempo per la notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo e per l’intera giornata del 31. La Protezione Civile ha diramato il comunicato, segnalando possibili condizioni di neve e disagio in diverse zone della regione. La situazione riguarda diverse aree senza specificare quali, e rimane in vigore fino a nuove comunicazioni.

Firenze, 30 marzo 2026 – Un inverno che non vuole finire. Scatta una nuova allerta meteo in Toscana per la notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo e per la giornata dello stesso 31. “Colpa” di una nuova perturbazione, che come la scorsa settimana si presenta con un abbassamento sensibile delle temperature. Che potrebbe portare fiocchi bianchi anche a quote piuttosto basse, intorno ai seicento metri. Ecco dunque che la Regione dirama un’allerta gialla per possibili precipitazioni nevose. Ecco tutti i comuni interessati dall’allerta. Provincia di Arezzo Bucine (AR) Castelfranco Piandisco (AR) Castiglion Fibocchi (AR) Cavriglia (AR) Figline e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è una nuova allerta neve in Toscana: i comuni interessati. L’inverno non finisce Articoli correlati Neve in Toscana: allerta gialla per Befana. I comuni interessati, c’è anche FirenzeFIRENZE – La sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana... Leggi anche: Allerta neve a primavera, ecco dove: in Toscana l’inverno entra a gamba tesa. Rischio vento Aggiornamento dalla sala meteo: FREDDO e NEVE in Toscana e non solo Approfondimenti e contenuti su C'è una nuova allerta neve in Toscana i... Temi più discussi: Il Cip Toscana apre un nuovo sportello informativo presso il centro polidiagnostico Inail di Firenze; A Chiesina Uzzanese una nuova rotatoria realizzata grazie a 295 mila euro della Regione Toscana; Stefano Massini: La drammaturgia europea rinascerà in Toscana; Più rinnovabili, più pace e bollette più basse. La Toscana punta sulla transizione con Legambiente. Toscana, una valanga di No al referendum. Giani: Un contributo determinanteLivorno capitale del ’no’ e In nessun capoluogo, neanche in quelli guidati dal centrodestra, vince il ’sì’. Il politologo Chiaromonte: Molti che in passato si erano astenuti sono tornati a votare per ... lanazione.it Legge toscana sul turismo: Ci sono i presupposti per ottenere una prorogaIl sindaco di Montepulciano all’incontro organizzato dal Comune di Pienza. Sarebbe un sospiro di sollievo per un settore che sta con il fiato sospeso. . lanazione.it WikiPedro. . #aroundtuscany NON È UN PALIO NORMALE, È IL PALIO DEI SOMARI Palio dei Somari #tuscany #wikipedro #toscana - facebook.com facebook In Toscana per tasse e tributi un contenzioso da 764 milioni x.com