Allerta neve a primavera ecco dove | in Toscana l’inverno entra a gamba tesa Rischio vento

Un’allerta neve è stata emessa in Toscana, dove le temperature sono in calo e il vento si intensifica a causa di una perturbazione in arrivo. La neve potrebbe interessare le zone delle alture appenniniche a partire da 600 metri di quota, mentre le condizioni atmosferiche sono già peggiorate con venti sostenuti e temperature in diminuzione. La situazione riguarda principalmente le aree montuose della regione.

Firenze, 25 marzo 2026 – Scatta un’allerta neve a primavera già iniziata. L’inverno entra a gamba tesa in Toscana, con una perturbazione che porterà vento, abbassamento delle temperature e addirittura anche fiocchi bianchi sulle alture appenniniche a partire da quote piuttosto basse: seicento metri. Accadrà tutto nella giornata di giovedì 26 marzo, quando appunto l’inverno, con un colpo di tacco, ripiomberà su un po’ tutte le province toscane. Tanto che la Protezione Civile si è vista costretta a diramare più allerte gialle. Ecco un punto della situazione. Allerta neve. Fiocchi bianchi sulla Toscana: si tratterà di una spruzzata di neve che interesserà gli appennini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta neve a primavera, ecco dove: in Toscana l’inverno entra a gamba tesa. Rischio vento Articoli correlati Vento forte e freddo in Toscana: prolungata l’allerta gialla. Ecco dove torna la neveFirenze, 19 gennaio 2026 – Dopo giornate all’insegna di temperature miti e bel tempo, in Toscana torna il freddo e viene prolungata l’allerta gialla... Vento e mareggiate in Toscana: allerta arancione prorogata fino a sabato 10. Gialla per rischio neveAllerta gialla per rischio idrogeologico in corso fino alla mezzanotte di oggi, 9 gennaio, Toscana centro-settentrionale. Tutti gli aggiornamenti su Allerta neve Temi più discussi: Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. Accumuli fino a 30 cm; Altro che primavera: neve nell’entroterra ( Foto ) e allerta meteo gialla fino alla costa; La neve prima della primavera -; Allerta meteo in Emilia-Romagna: vento forte e neve sull’Appennino. Allerta neve a primavera, ecco dove: in Toscana l’inverno entra a gamba tesa. Rischio ventoFiocchi bianchi possibili sulle alture appenniniche: c’è l’avviso della Protezione Civile. Possibili anche mareggiate sulla costa e forti folate su tutta la regione. Questo per una perturbazione che a ... lanazione.it Allerta meteo per neve in collina. E sulla costa è arancione per il ventoAllerta meteo per neve in primavera. Anche in provincia di Ravenna, in particolare nel comune di Brisighella (l'allerta è gialla). Il provvedimento sarà ... ravennaedintorni.it Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte e neve, fiocchi anche sotto 600 metri - facebook.com facebook Allerta Meteo, "domani neve abbondante in una regione": avviso dell'Aeronautica Militare x.com