Neve in Toscana | allerta gialla per Befana I comuni interessati c’è anche Firenze

La Protezione Civile della Toscana ha diramato un'allerta gialla per rischio neve sulla regione, valida per martedì 6 gennaio 2026, giornata della Befana. L’allerta riguarda in particolare le zone centro-orientali, tra cui anche Firenze, e si rende necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività locali. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare precauzioni adeguate in questa giornata.

La sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana centro-orientale per martedì 6 gennaio 2026, giornata della Befana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Neve in Toscana: allerta gialla per Befana. I comuni interessati, c’è anche Firenze Leggi anche: Dove nevica in Toscana oggi e i comuni interessati dall’allerta per fiocchi bianchi Leggi anche: Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla; Previsioni meteo, in arrivo ghiaccio e neve: Capodanno con allerta gialla in tutta la Toscana; Meteo in Toscana, neve (anche in pianura) e ghiaccio: scatta l’allerta gialla; Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno. Maltempo, in Toscana nuova allerta gialla per neve - Emanata una nuova allerta gialla per rischio neve, che interesserà la Toscana centro- ansa.it

In Toscana scatta l’allerta meteo per neve. Ecco l’elenco dei comuni coinvolti - La neve è attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre altrove è attesa fino a quote di bassa collina (200- lanazione.it

L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla - Codice giallo per maltempo dalle 20 di domenica 4 gennaio. lanazione.it

FOCUS NEVE IN TOSCANA | 6 gennaio 2026 Giornata dal carattere pienamente invernale sulla Toscana. L’afflusso di aria fredda da nord-est favorirà nevicate sulle aree interne e appenniniche, con fenomeni irregolari. Neve più probabile su Mugello, - facebook.com facebook

Neve in Toscana, l'ultima previsione per l'Epifania x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.