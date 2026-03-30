Un ostello, già ristrutturato e dotato di tutte le attrezzature necessarie, sta per riaprire i battenti. Le autorità stanno attualmente cercando un nuovo gestore per riattivare la struttura e ripristinare i servizi offerti. La struttura si trova in condizioni pronte per essere utilizzata e si attende ora l’affidamento della gestione.

Nelle Valli del Natisone, il Comune di Stregna mette a bando la gestione della struttura ricavata nelle ex scuole di Tribil Superiore. Canone contenuto e concessione pluriennale per rilanciare turismo e territorio C’è una struttura già pronta, completa di spazi e attrezzature, che aspetta solo di tornare a vivere. Nelle Valli del Natisone, il Comune di Stregna ha pubblicato un bando per individuare un nuovo gestore dell’ostello situato nella frazione di Tribil Superiore. Dopo la fine della precedente gestione, conclusa a dicembre 2025, l’immobile è tornato nella piena disponibilità dell’amministrazione, che ora punta a una nuova fase. L’ostello, ricavato nell’edificio delle ex scuole, viene concesso completo di arredi e attrezzature già presenti e dovrà essere destinato esclusivamente ad attività turistiche e di promozione del territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - C’è un ostello pronto a riaprire, si cerca il nuovo gestore

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