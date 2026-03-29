Ecco il nuovo ostello Carrobiolo Dove si impara ad accogliere

È stato inaugurato il nuovo ostello Carrobiolo, una struttura che combina aspetti di turismo, inclusione sociale e opportunità di formazione per i giovani. La struttura si trova in un edificio recentemente ristrutturato e si propone come punto di riferimento per chi cerca alloggi temporanei e occasioni di integrazione. L'apertura mira a sostenere iniziative legate al settore dell’ospitalità e dell’accoglienza.

Al Carrobiolo, una nuova struttura di accoglienza che unisce turismo, inclusione sociale e opportunità per i giovani. Si chiama Il Carro Hostel il progetto promosso dall’Impresa sociale Il Carro che aggiunge alle attività di educazione e inclusione sociale un intervento di rigenerazione urbana. In Vicolo Scuole, all’antico oratorio trova posto un ostello da 50 posti letto (11 stanze), organizzati in quattro camerate, 4 camere prenotabili anche singolarmente, capaci di ospitare viaggiatori, studenti, gruppi e pellegrini, più due mini alloggi da 4 persone destinate ad housing sociale per persone fragili non in grado di affrontare il mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco il nuovo ostello Carrobiolo. Dove si impara ad accogliere Articoli correlati Dove il freddo diventa sfida: Molveno pronta ad accogliere gli Europei open di Ice SwimmingOltre 500 atleti da 32 nazioni, tra giovani e master, pronti a sfidare le acque ghiacciate in cinque giorni di gare spettacolari Dal 2 al 7 febbraio... Tutto quello che riguarda Ecco il nuovo ostello Carrobiolo Dove... Argomenti discussi: Ecco il nuovo ostello Carrobiolo. Dove si impara ad accogliere. Monza, nel convento del Carrobiolo apre «Carro Hostel», il primo ostello in città. «Sarà anche uno strumento educativo»L’impresa sociale «Il Carro» offre una risposta al turismo giovanile con 50 posti letto (a partire da 30 euro a notte) tra camerate, camere private e family room e due miniappartamenti destinati all’h ... milano.corriere.it Monza apre il suo primo ostello: nasce il Carro Hostel al CarrobioloAl Carrobiolo una nuova struttura di accoglienza che unisce turismo, inclusione sociale e opportunità per i giovani. mbnews.it