Pnrr | al via il bando Cdp per nuovi studentati aperte le candidature

Cassa Depositi e Prestiti ha aperto il bando per la creazione di nuovi studentati, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa iniziativa rientra nelle linee guida del Pnrr e si inserisce nel piano di ampliamento delle strutture abitative per gli studenti universitari, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e le condizioni di studio. Le candidature sono ora aperte per chi desidera contribuire a questo progetto.

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base alla convenzione siglata con il ministero dell'Università e della Ricerca e in linea con quanto previsto dalla revisione del Pnrr, sancita in legge di Bilancio 2026. Il Mur ha affidato a Cdp l'attuazione nell'ambito del Pnrr, del nuovo investimento 'Fondo per gli alloggi destinati agli studenti' finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. L'obiettivo è raggiungere entro il 15 maggio 2027 la soglia di 60mila alloggi.

PNRR: al via il Bando CDP per nuovi studentati, candidature aperte a soggetti pubblici e privati

Pnrr, al via il bando di Cdp per i nuovi studentati. Dal 20 gennaio aperte le candidature a soggetti pubblici e privati #ANSA x.com

