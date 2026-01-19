Pnrr avanti sugli studentati universitari | al via il bando di Cdp 60mila alloggi entro il 2027

Cassa Depositi e Prestiti ha avviato il nuovo bando per la realizzazione di oltre 60.000 alloggi universitari entro il 2027, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa iniziativa, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a rafforzare l’offerta di studentati e sostenere la mobilità degli studenti italiani, contribuendo allo sviluppo del settore universitario nel rispetto delle priorità nazionali.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha pubblicato oggi – lunedì 19 gennaio- i l nuovo Bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti: in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur); e in linea con quanto previsto dalla r evisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sancita in Legge di Bilancio 2026. Il Mur – si legge in una nota – in qualità di amministrazione titolare ha infatti affidato a Cdp, nel suo ruolo di istituto nazionale di promozione, l’attuazione nell’ambito del Pnrr del nuovo investimento: che è denominato ‘Fondo per gli alloggi destinati agli studenti’, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu: è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

