cdp e mur spazio a nuovi studentati come candidarsi in lombardia

Cassa Depositi e Prestiti ha diffuso un bando dedicato alla creazione di nuovi spazi per studentati in Lombardia. Il documento stabilisce le modalità di candidatura e i requisiti richiesti per le strutture interessate. Le iniziative coinvolgono diverse aree della regione e mirano a incrementare l’offerta di alloggi a favore degli studenti universitari. La scadenza per presentare le domande è stata comunicata nelle linee guida ufficiali.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha pubblicato il Bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sancita in Legge di Bilancio 2026. Il MUR in qualità di Amministrazione titolare ha infatti affidato a CDP, nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, l’attuazione nell’ambito del PNRR del nuovo investimento denominato “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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