Giovinazzi ha annunciato di essere ancora il terzo pilota per la Ferrari in Formula 1. La scuderia di Maranello ha confermato la stessa formazione di piloti, con i due titolari e il pilota di riserva. La stagione si avvicina e il team si prepara ad affrontare le gare con questa configurazione.

Con l’avvicinarsi del Mondiale di Formula 1, la Ferrari si prepara a una stagione decisiva, confermando una line-up che integra piloti titolari esperti e figure di sviluppo pronte a intervenire in caso di necessità. L’attenzione è rivolta non solo alla competizione in pista, ma anche alla gestione del programma di supporto, fondamentale per mantenere un livello costante di prestazione e affidabilità throughout l’intero campionato. La coppia di piloti titolari prevista per la SF-26 è composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, confermando due volti di livello internazionale al volante della monoposto. In parallelo, il team mantiene una rete di supporto capace di intervenire rapidamente, grazie a figure designate come terzo pilota e sviluppo per l’intera stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Giovinazzi conferma il ruolo di terzo pilota per la Ferrari in F1

F1, Zhou Guanyu lascia Maranello e non sarà più il terzo pilota della Ferrari nel 2026Si interrompe dopo una sola stagione il rapporto tra Zhou Guanyu e la Ferrari, che ha ufficializzato oggi l’addio al pilota cinese con un post sui...

F1, Hamilton lascia la Ferrari? L’annuncio dell’ex pilota spiazza tuttiÈ già tempo di addio tra Lewis Hamilton e la Ferrari? L’ex pilota non ha dubbi sul futuro del campione britannico.