Giovinazzi conferma il ruolo di terzo pilota per la Ferrari in F1
Giovinazzi ha annunciato di essere ancora il terzo pilota per la Ferrari in Formula 1. La scuderia di Maranello ha confermato la stessa formazione di piloti, con i due titolari e il pilota di riserva. La stagione si avvicina e il team si prepara ad affrontare le gare con questa configurazione.
Con l’avvicinarsi del Mondiale di Formula 1, la Ferrari si prepara a una stagione decisiva, confermando una line-up che integra piloti titolari esperti e figure di sviluppo pronte a intervenire in caso di necessità. L’attenzione è rivolta non solo alla competizione in pista, ma anche alla gestione del programma di supporto, fondamentale per mantenere un livello costante di prestazione e affidabilità throughout l’intero campionato. La coppia di piloti titolari prevista per la SF-26 è composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, confermando due volti di livello internazionale al volante della monoposto. In parallelo, il team mantiene una rete di supporto capace di intervenire rapidamente, grazie a figure designate come terzo pilota e sviluppo per l’intera stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
