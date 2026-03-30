Sabato sera, anche a Cattolica, si è svolta l’“Earth Hour - Ora della Terra 2026”, evento promosso dal Wwf per sensibilizzare sul cambiamento climatico e la tutela ambientale. Durante l’iniziativa, le luci di Palazzo Mancini sono state spente per un’ora, come simbolo di partecipazione all’evento internazionale. La decisione di spegnere le luci ha coinvolto l’edificio simbolo della città.

Nato a Sidney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione in continua crescita che ogni anno coinvolge la quasi totalità delle nazioni attraverso lo spegnimento simbolico delle luci Anche Cattolica ha celebrato sabato sera l’“Earth Hour - Ora della Terra 2026”, l’evento internazionale promosso dal Wwf sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura, spegnendo le luci di Palazzo Mancini, l’edificio simbolo della città. Cattolica sarà così inserita nella mappa del Wwf Italia dove compariranno tutti i comuni che hanno deciso di partecipare all’iniziativa. Nato a Sidney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione in... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Cattolica celebra l’Ora della Terra, Palazzo Mancini al buio per sensibilizzare sul cambiamento climatico

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