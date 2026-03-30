Cattelan nell’universo dell’intelligenza artificiale

Il mondo dell’intelligenza artificiale sta attraversando un rapido sviluppo, con nuove applicazioni che si affacciano quotidianamente e influenzano diversi settori. Le innovazioni tecnologiche stanno modificando i modelli di lavoro, comunicazione e produzione, portando a una crescente integrazione tra sistemi automatizzati e attività umane. La diffusione di queste tecnologie solleva anche questioni legali e regolamentari, in attesa di essere affrontate.

Il nostro presente è dominato dalla tecnologia che si evolve in maniera sempre più veloce e rampante. Ma fino a che punto anche l’intelligenza artificiale può diventare ‘umana’? Se lo chiede Alessandro Cattelan (nella foto), amato conduttore radiofonico e televisivo ed entertainer, che domani sera arriverà al teatro Storchi di Modena con il suo spettacolo " Benvenuto nell’AI! ". Cattelan indaga curiosità e contraddizioni di questa presenza pervasiva di un mondo ‘sintetico’, già a partire dalla voce che ci augura ‘Buon viaggio’ al casello dell’autostrada. Tutti noi forse ci approcciamo con diffidenza a questo universo che ci appare dominato dalle macchine anche se ne riconosciamo le potenzialità e magari lo utilizziamo per gli scopi più futili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cattelan nell’universo dell’intelligenza artificiale Articoli correlati Leggi anche: L'intelligenza artificiale vista da Alessandro Cattelan: alle 'Muse' il nuovo spettacolo "Benvenuto nell'AI" Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE! Prof. LUCIANO FLORIDI passa dal BSMT! Aggiornamenti e notizie su Cattelan nell Temi più discussi: Cattelan nell’universo dell’intelligenza artificiale; Hanno eliminato il vincitore. Il primo Serale di Amici: D'Alessio contro Pettinelli, il pupazzo di Zerbi e il giochino di Cattelan; Banana Rush: l’impertinenza del giallo firmata Juliette has a gun. Alessandro Cattelan al Sociale parlando dell’IA: L’ironia resta profondamente umanaMANTOVA L’intelligenza artificiale raccontata attraverso il filtro dell’ironia e l’attenzione all’attualità (ma anche alla quotidianità) di Alessandro ... vocedimantova.it Cattelan, la banana da 150mila dollari mangiata di nuovo (come nello spot degli occhiali). La reazione dell'artistaLa scena, ormai entrata nel mito dell’arte contemporanea, si è ripetuta al Centre Pompidou di Metz, dove è attualmente esposta The Comedian È successo ancora. Una banana staccata dal muro, sbucciata e ... leggo.it Questa sera ha ricevuto l’applauso del Teatro Sociale di Mantova uno dei personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico italiano: Alessandro Cattelan con il suo ultimo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”. Ph: @francesco_consolini_foto - facebook.com facebook