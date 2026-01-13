Al via i lavori di ammodernamento nell' ufficio postale di Castiglione di Sicilia

Sono iniziati i lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Castiglione di Sicilia, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai cittadini. L’intervento garantirà una maggiore efficienza operativa e un ambiente più funzionale, mantenendo la qualità del servizio e facilitando l’accessibilità per tutti gli utenti. I lavori sono in corso e proseguiranno nel rispetto dei tempi stabiliti.

L'ufficio postale di Castiglione di Sicilia da oggi è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini - scrive Poste Italiane in una nota - sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale della frazione di.

