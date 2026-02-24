Castiglione di Sicilia concluso il workshop partecipativo per creare il Museo Virtuale del Vino

A Castiglione di Sicilia, il workshop partecipativo si è concluso dopo aver raccolto numerose testimonianze, fotografie e racconti sul vino locale. La causa è la volontà di creare un Museo Virtuale del Vino e dei suoi itinerari, coinvolgendo attivamente la comunità. Oltre 50 persone hanno condiviso le proprie esperienze, contribuendo a valorizzare la tradizione vinicola del territorio. La prossima fase prevede l’organizzazione dei materiali raccolti in una piattaforma digitale.

Il castello di Lauria, sede anche dell'Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale, ospiterà il nuovo museo, con l'obiettivo di diventare baricentro degli itinerari e degli eventi legati al mondo della viticultura Grande partecipazione al workshop partecipativo per raccogliere testimonianze, racconti, fotografie, per la creazione del museo virtuale del vino e dei suoi itinerari. Produttori vitivinicoli, associazioni, semplici cittadini pronti a collaborare all'iniziativa grazie al progetto finanziato al Comune di Castiglione di Sicilia, attraverso i fondi Fosmit Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.