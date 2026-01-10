Portico di San Luca terminati i lavori Zuppi | E’ come il cammino di Santiago Lepore | Anche la Garisenda patrimonio Unesco

Il restauro del Portico di San Luca a Bologna si è concluso, restituendo alla città un patrimonio di grande valore storico e culturale. L’intervento, del valore complessivo di circa 6,85 milioni di euro, ha coinvolto risorse regionali e ministeriali. Il progetto rappresenta un importante esempio di tutela e valorizzazione del patrimonio UNESCO, sottolineando l’importanza di preservare simboli identitari e storici per le future generazioni.

Bologna, 10 gennaio 2026 - Il restauro del Portico di San Luca è terminato. Nel nostro tesoro Patrimonio Unesco sono stati investiti complessivamente 6 milioni e 850mila euro di cui 4 milioni e 850mila euro stanziati dall’allora presidente della Regione Emilia-Romagna nel ruolo di commissario alla ricostruzione post-sisma, attraverso fondi ministeriali e 2 milioni finanziati dal ministero della Cultura. Dei fondi stanziati dall’Emilia-Romagna circa 2,5 milioni sono già stati erogati. I lavori (in ritardo di 1 anno e mezzo) hanno rafforzato 341 archi. I lavori che hanno subìto un ritardo di un anno e mezzo a seguito del fallimento della prima ditta appaltatrice, hanno interessato il tratto che dall’Arco del Meloncello conduce fino al Santuario della Beata Vergine di San Luca, affrontando e sanando i danni causati dal terremoto in Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portico di San Luca, terminati i lavori. Zuppi: “E’ come il cammino di Santiago”. Lepore: “Anche la Garisenda patrimonio Unesco” Leggi anche: Cucina italiana patrimonio dell'Unesco, le reazioni: "Emilia Romagna protagonista di questo cammino" Leggi anche: Grottaminarda, terminati i lavori di ristrutturazione all'Istituto "San Tommaso d'Aquino" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il calendario 2026 della Cooperazione romagnola. Portico di San Luca, terminati i lavori. Zuppi: “E’ come il cammino di Santiago”. Lepore: “Anche la Garisenda patrimonio Unesco” - Il restauro, effettuato su 341 archi e finito con un anno e mezzo di ritardo, è stato presentato questa mattina nella Basilica di San Luca. msn.com

Portico di San Luca. Terminati i lavori di restauro e consolidamento del tratto collinare - Si sono conclusi i complessi lavori di ripristino strutturale e di restauro scientifico del tratto collinare del Portico di San Luca, il più lungo del mondo, che con i Portici di Bologna è stato ricon ... sassuolo2000.it

Completato il restauro del Portico di San Luca, usati circa 7 milioni di euro - Concluso il restauro del tratto collinare del Portico di San Luca: consolidati 1. gazzettadibologna.it

I RESTAURI DI SAN LUCA Sabato 10 alle 11 al Santuario della Beata Vergine di San Luca l’Arcivescovo interverrà a “I restauri del Portico di San Luca. Presentazione alla Città” Sabato 10 alle 11 nel Santuario della Beata Vergine di San Luca di Bologna, l’Ar - facebook.com facebook

Il prete fortitudino: “Fra i pellegrini lungo il portico di San Luca ho riconosciuto Dusko Ivanovic” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.