San Lorenzo terminati i lavori di restauro

I lavori di restauro sulla cattedrale di San Lorenzo a Genova sono stati completati. Gli interventi hanno riguardato prima la cupola e poi la facciata dell'edificio, che rappresenta un elemento centrale del complesso monumentale. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di preservare gli aspetti storici e architettonici dell’edificio. Ora l’intera struttura si presenta più integra e curata.

L'importante complesso monumentale della cattedrale di San Lorenzo a Genova è stato interessato recentemente da interventi di restauro riguardanti prima la cupola e successivamente la facciata della cattedrale. Il campanile della chiesa metropolitana di San Lorenzo, cattedrale di Genova, fu costruito nel XIII secolo e modificato nel XVI, con la fine dei lavori nel 1522. Nei secoli subì diversi interventi: particolarmente incisivi furono quelli della metà del XIX secolo, che tuttavia non ne modificarono sostanzialmente la conformazione. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Meloni sul restauro della Basilica di San Lorenzo: "No, non somiglio a un angelo" San Lorenzo, due appuntamenti tra musica, restauro e conoscenzaFirenze 10 febbraio 2026 – Due eventi ravvicinati raccontano il complesso di San Lorenzo come luogo vivo di arte, musica, storia e fede, testimone di... Bergamo, Italy - 4K Walking Tour (1 Hour from Milan) Contenuti e approfondimenti su San Lorenzo Discussioni sull' argomento In fuga contromano tra Piazza Bologna e San Lorenzo: agenti feriti dopo il maxi furto; Terminati i lavori di riqualificazione: stamani l’inaugurazione di Villa Benti in piazza San Lorenzo; Borgo San Lorenzo, via il passaggio a Ronta- Accordo tra Regione Toscana, RFI, Città Metropolitana e Comune; TOR SAN LORENZO - TENTA LA FUGA IN SCOOTER, BLOCCATO SOTTO CASA. ARRESTATO PER SPACCIO. Terminati i lavori di riqualificazione: stamani l’inaugurazione di Villa Benti in piazza San LorenzoQuesta mattina è stata inaugurata una rinnovata Villa Benti, in piazza San Lorenzo, al termine dell’intervento di riqualificazione che l’ha coinvolta nei mesi scorsi. Il progetto ha trasformato l’edif ... valdinievoleoggi.it Cattedrale di San Lorenzo, nuovi interventi della Soprintendenza: verifica sismica e restauro del campanile x.com La bellissima spiaggia caraibica di San Lorenzo(Sr) - Foto di Concetta Ciotta - facebook.com facebook