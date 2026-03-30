Una pattuglia di Metronotte ha intercettato alcuni individui vicino a Fontana Pradosa, alle porte di Castelsangiovanni, nel corso della notte. Alla vista della presenza delle forze di sicurezza, i sospetti sono fuggiti abbandonando un furgone. L’intervento ha impedito il proseguimento di un tentativo di furto nella zona.

Furto sventato da una pattuglia di Metronotte nel corso della notte vicino a Fontana Pradosa, alle porte di Castelsangiovanni. La pattuglia dell'istituto di vigilanza ha notato un furgone sospetto al passaggio a livello con a bordo due individui: alla vista della guardia i due a bordo sono subito scesi e sono scappati a piedi nei campi al buio. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo, sul quale sono in corso accertamenti. Si ipotizza che i ladri volessero colpire al vicino polo logistico. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Castello, vedono la pattuglia Metronotte e scappano abbandonando il furgone

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