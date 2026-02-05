Vedono gli agenti gettano a terra la droga e scappano

La Polizia locale della Federazione ha messo in atto diversi interventi a inizio febbraio. Gli agenti hanno sorpreso alcuni sospetti che, alla vista della pattuglia, hanno gettato a terra la droga e sono scappati. Il comandante Antonio Paolocci ha coordinato le operazioni, che hanno richiesto prontezza e determinazione.

E' stato un inizio mese di febbraio ricco di interventi quello operato dagli agenti della Polizia locale della Federazione sotto la supervisione del comandante Antonio Paolocci. Le attività svolte sul fronte della sicurezza non si sono risparmiate agli accertamenti lungo le principali arterie.

