È stato stipulato un accordo tra la proprietà del castello di Duino e PromoTurismoFVG che consente ai titolari della FVGcard di visitare gratuitamente il sito. L'iniziativa riguarda un’area storica situata nella regione e permetterà ai possessori della card di accedere senza costi aggiuntivi, ampliando le possibilità di visita nel territorio. La promozione avrà una durata specifica, con dettagli ancora da comunicare.

I possessori della FVGcard potranno accedervi gratuitamente grazie al protocollo siglato tra la famiglia Torre e Tasso e gli uffici di promozione turistica La FVGcard, promossa da PromoTurismoFVG, è pensata per facilitare la scoperta del territorio attraverso l’accesso incluso o agevolato a musei, siti storici, trasporti e numerose esperienze. La card è disponibile in diverse formule (48 ore e 7 giorni). L’ingresso gratuito al castello rappresenta un tassello significativo in questo sistema: arroccato sulle falesie a picco sul mare, il maniero – da oltre quattro secoli di proprietà della famiglia della Torre e Tasso – è tra i poli culturali e turistici più significativi della regione, con circa 69. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Castello di Duino: firmato l'accordo tra Promoturismo e la proprietà, ecco quando la visita è gratis

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