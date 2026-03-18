Amom ecco l' accordo firmato in Regione

Oggi in Regione è stato firmato l’accordo riguardante Amom, al termine di un incontro convocato da Valerio Fabiani. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e di Amom, e con questa firma si è stabilito formalmente che non ci saranno più licenziamenti forzosi annunciati dalla multinazionale Orlikon prima dell'inizio dell’anno. La firma rappresenta un passo importante per la gestione della vertenza.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Amom, ecco l'accordo firmato in Regione. Oggi al tavolo regionale su Amom, convocato da Valerio Fabiani, si è firmato l'accordo che sancisce definitivamente lo stop ai licenziamenti forzosi annunciati dalla multinazionale Orlikon alla vigilia di capodanno. A darne notizia lo stesso consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, che spiega come l'accordo metta ora nero su bianco le tappe per la reindustrializzazione del sito di Civitella Valdichiana e le misure di sostegno e recupero occupazionale per i lavoratori dell'azienda specializzata negli accessori di alta moda. "Nostro malgrado... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amom, ecco l'accordo firmato in Regione Articoli correlati Lavoro, Amom: licenziamenti ritirati, firmato l’accordo in RegioneFIRENZE – Sette ore per annunciare l’accordo raggiunto alle decine di operai di Amon Srl in liquidazione, che per tutto il pomeriggio hanno... Leggi anche: Dalla videochiamata choc all’accordo in Regione: salvi (per ora) i 70 operai Amom He Wanted Her for Years—Until One Day She Walked Into His Carefully Set Trap…