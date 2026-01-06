A Sant’Antonio Abate, i Carabinieri hanno sequestrato un arsenale composto da cinque pistole clandestine, tutte modificate e prive di matricola, rinvenute in uno zaino. Un intervento che evidenzia come, in alcuni casi, le armi vengano realizzate artigianalmente da persone esperte, rappresentando un rischio reale per la sicurezza pubblica.

Se le armi sono difficili da reperire sul mercato nero, accade che vengano create da mani esperte. A Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, i Carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale della criminalità organizzata: cinque pistole prive di matricola, tutte modificate e perfettamente funzionanti. Insieme alle armi, anche otto caricatori . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antonio Abate, armi fai-da-te e munizioni da guerra nascoste in uno zaino: sequestro dei Carabinieri

Leggi anche: Sant’Antonio Abate, arsenale fantasma in uno zaino: scatta il sequestro

Leggi anche: Catania, armi e munizioni nascoste in un casolare abbandonato: scatta il sequestro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sei di Terracina se.. Musica Sacra · Adeste fidelis. Abbiamo visitato il Presepe della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova a Borgo Hermada, ci ha accolti Don Paolo che ringraziamo - facebook.com facebook