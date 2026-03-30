Castanea promosso dopo 40 anni tensione nel finale | intervento decisivo evita aggressione all’arbitro

Il Castanea ha ottenuto la promozione in Seconda Categoria dopo più di quarant’anni, grazie a una vittoria per 5-1 contro il Pellegrino. La partita si è conclusa con tensioni nel finale, quando un intervento ha evitato un’aggressione all’arbitro. La squadra ha concluso la stagione con una prestazione convincente, che le permette di salire di categoria.

Il 5-1 sul Pellegrino regala la promozione ai messinesi, ma al termine della gara un tentativo di invasione viene bloccato dal comandante della Polizia Locale di Saponara Daniele Lo Presti, anche calciatore della squadra Festa grande per il Castanea che, grazie al netto 5-1 sul Pellegrino, conquista la promozione in Seconda Categoria al termine di una stagione esaltante, tornando nella categoria superiore dopo oltre quarant’anni. Una giornata che avrebbe dovuto essere solo di celebrazione ha però rischiato di trasformarsi in un episodio ben più grave. Al triplice fischio, mentre il direttore di gara (Marco Trischitta della sezione di Messina) si dirigeva verso gli spogliatoi, un individuo ha scavalcato le recinzioni tentando di raggiungerlo con intenti aggressivi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Castanea promosso dopo 40 anni, tensione nel finale: intervento decisivo evita aggressione all’arbitro Articoli correlati Auto a gpl in fiamme a Pomigliano, decisivo l’intervento della Polizia Locale che evita il peggioPOMIGLIANO D’ARCO, 10 Febbraio 2026 – È stato determinante l’intervento immediato della Polizia Locale questa mattina in via Raffaello, nel centro di... Violenza nel calcio a 5. Aggressione all’arbitro. Squalificato per due anniPISA Stangata del giudice sportivo sulla squadra under 21 di calcio a 5 della Scintilla 1945 dopo la partita contro il San Giovanni Valdarno...