Auto a gpl in fiamme a Pomigliano decisivo l’intervento della Polizia Locale che evita il peggio

Questa mattina a Pomigliano d’Arco, un’auto a gpl ha preso fuoco in via Raffaello. L’intervento rapido della Polizia Locale ha evitato che la situazione degenerasse. I vigili hanno spento le fiamme prima che potessero causare danni più gravi, e nessuno è rimasto ferito. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

POMIGLIANO D’ARCO, 10 Febbraio 2026 – È stato determinante l’intervento immediato della Polizia Locale questa mattina in via Raffaello, nel centro di Pomigliano d’Arco, dove un’auto ha preso fuoco intorno alle 7.30, in prossimità di piazza Giovanni Leone. La conducente, alla guida di una Y10 alimentata a benzina e GPL, ha accostato dopo aver notato fumo dal vano motore e ha contattato la Polizia Locale. Tre pattuglie sono intervenute in pochi minuti, isolando l’area, deviando il traffico in un momento critico per l’apertura delle scuole e mettendo in sicurezza residenti e passanti. In attesa dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Municipale, nonostante lo scoppio dei pneumatici, sono intervenuti direttamente sul veicolo, riuscendo – con l’aiuto di alcuni residenti – a contenere le fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse alle abitazioni sovrastanti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

