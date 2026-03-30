Un ex calciatore ha rivelato di aver ricevuto una voce di mercato riguardante la Juventus. Secondo quanto dichiarato, la presenza di Spalletti come allenatore potrebbe influenzare un possibile arrivo di un altro allenatore. La notizia è stata condivisa attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale trasferimento.

Alisson alla Juve: il sogno non è impossibile. C’è ancora questo spiraglio Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cassano svela: «Mi è arrivata questa voce di mercato sulla Juventus. Se resta Spalletti può arrivare lui»

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