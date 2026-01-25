Norton-Cuffy del Genoa rappresenta una possibile alternativa per la fascia juventina, qualora non si concretizzasse l’obiettivo principale di Juanlu Sanchez. La trattativa è ancora in fase di valutazione, e le condizioni per un eventuale trasferimento dipendono da vari fattori di mercato. La Juventus monitora attentamente la situazione, valutando le opportunità offerte dall’esterno. Restano aggiornamenti necessari prima di definire eventuali sviluppi.

Norton-Cuffy Juve: l’esterno del Genoa è l’alternativa numero uno a Juanlu Sanchez. Se il Siviglia fa muro, pronto l’assalto al giocatore del Grifone. La Juventus ha delineato con precisione chirurgica la strategia per rinforzare la fascia destra, un settore del campo dove lo staff tecnico richiede un innesto di gamba e sostanza per affrontare la seconda parte di stagione. La dirigenza bianconera ha lavorato a fari spenti per stilare una graduatoria di gradimento che ora sembra definitiva. Secondo quanto analizzato dall’edizione odierna di Tuttosport, sebbene il sogno rimanga in Liga, la soluzione di riserva è ben radicata nel nostro campionato e sta guadagnando consensi giorno dopo giorno all’interno della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve, non tramonta questa idea per la fascia: l’esterno del Genoa può arrivare soltanto se… L’intrigo di mercato

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, l’esterno può partire già a gennaio: il Genoa direbbe di sì di fronte a questa offerta! Le ultimissime

Norton-Cuffy Juventus, il Genoa non fa sconti: l’esterno inglese partirà soltanto a fronte di offerte da… La cifra di mercatoIl Genoa mantiene alta la richiesta per Norton-Cuffy, valutandolo circa 20 milioni di euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Juventus, piace Norton-Cuffy: la posizione del Genoa; Parma - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Contatti con l'agente di Kessié: la Juve si informa e lavora per l'estate.

Juve su Norton-Cuffy: nodo formula con il Genoa, prezzo 20 mlnLa Juventus vuole Brooke Norton-Cuffy dal Genoa, ma le trattative sono in stallo sulla formula. Il club ligure chiede 20 mln. europacalcio.it

Mercato Juve: Mingueza in pole, occhi anche su Norton-CuffyLa Juve è alla ricerca di un terzino destro e Mingueza è il nome in pole, ma non è facile. L'alternativa è Norton-Cuffy ... europacalcio.it

Nomi di giocatori accostati alla #Juve in questo mese: Frattesi, Loftus-Cheek, Mateta, En-Nesyri, Mingueza, Chiesa, Maldini, Lucca, Norton-Cuffy, Kessie, Juanlu Sanchez, Senesi, Gudmundsson, Hojbjerg, Sorloth, Cristante, Tiago Gabriel. Acquisti al 25 genna x.com

Tante vogliono Norton Cuffy, ma non andrà via a gennaio. L'idea è di riparlarne in estate eventualmente, quando si potrà capitalizzare al massimo la sua cessione. Juventus in prima fila, in agguato da ottobre, ma attenzione al Napoli, oltre ad Everton, Newc - facebook.com facebook