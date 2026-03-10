Cassano | Se Lobotka non va alla Juventus occhio all’Inter Conte non fa prigionieri

Durante una trasmissione radiofonica, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato le possibili mosse di mercato di alcune squadre italiane, affermando che se Lobotka non dovesse trasferirsi alla Juventus, l’Inter potrebbe essere una delle alternative. Cassano ha anche aggiunto che l’attuale allenatore dell’Inter, Antonio Conte, non si lascerà sfuggire occasioni e agisce senza esitazioni.

L’ex calciatore Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha dato una sua previsione sul futuro di Stanislav Lobotka. Di seguito, le parole di Cassano: “ Se non va alla Juve, molto probabilmente occhio a Lobotka all’Inter. L’ho detto tempo fa che Lobo poteva andare alla Juve se resta Spalletti, perché mi arrivano voci. Ma occhio all’Inter se va via Calhanoglu. Antonio Conte non fa prigionieri ed è anche giusto possa cambiare. Ma secondo me l’ Inter l’anno prossimo cercherà un mediano basso “. Arriva anche la replica di Lele Adani in merito: “ Non so se Conte si priverebbe di Lobotka, se restasse a Napoli; Perrone sarebbe il suo sostituto naturale “. L'articolo Cassano: “Se Lobotka non va alla Juventus, occhio all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

