Cassano | Lobotka andrà alla Juve

In un’intervista al Corriere della Sera, Antonio Cassano ha parlato del calcio italiano, concentrandosi sulla qualità del gioco, sugli allenatori più influenti e sul futuro di alcune squadre della Serie A. Tra le varie tematiche affrontate, Cassano ha anche menzionato il possibile trasferimento di un centrocampista alla Juventus. La discussione si è concentrata sugli aspetti attuali del campionato italiano e sui movimenti di mercato in corso.

"> Antonio Cassano analizza lo stato del calcio italiano in un’intervista concessa al Corriere della Sera, soffermandosi sulla qualità del gioco, sugli allenatori più influenti e sul futuro di alcune squadre della Serie A. «In Italia si pensa prima a difendersi» L’ex attaccante critica il modo in cui, secondo lui, viene interpretato il calcio nel nostro Paese. «Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri — che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni». Gli allenatori preferiti Cassano ha poi indicato il suo podio personale tra gli allenatori più interessanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cassano: “Lobotka andrà alla Juve” Articoli correlati Cassano: “Se Lobotka non va alla Juventus, occhio all’Inter. Conte non fa prigionieri”L’ex calciatore Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha dato una sua previsione sul futuro di Stanislav Lobotka. Cassano: «Thuram sarà sacrificato per me, poi Calhanoglu se ne andrà»Il dibattito sul futuro dell’Inter in chiave mercato estivo è acceso, alimentato dalle osservazioni di Antonio Cassano durante Viva el Futbol. CASSANO RISPONDE A SPALLETTI:THURAM VA VIA O NO! #juventus #juve #benfica #adani #vivaelfutbol Approfondimenti e contenuti su Cassano Lobotka andrà alla Juve Temi più discussi: Dal Napoli all’Inter? L’ipotesi trapelata infiamma già il mercato; ESCLUSIVA – Inter, manovra sottotraccia per Lobotka: primi contatti e il giocatore…; Cassano: L’Inter mi ha deluso, gara di me**a. Cassano profetico: Lobotka andrà da Spalletti alla JuventusAntonio Cassano, ex calciatore, nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche del futuro di Stanislav Lobotka. areanapoli.it La previsione di Cassano: Lobotka andrà da Spalletti alla JuveAntonio Cassano, ai microfoni del Corriere della Sera, parla del momento che sta vivendo il calcio italiano. Perché si è così abbassata la qualità del ... tuttonapoli.net Cassano: “Una sola persona può cambiare le cose da Presidente Federale: Maldini” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com PROSSIMI APPUNTAMENTI DI PINO APRILE LUNEDÌ 16 MARZO CASSANO DELLE MURGE (BA) SABATO 21 MARZO TERMOLI (CB) VENERDÌ 27 MARZO ROMA MERCOLEDÌ 1 APRILE TRANI (BAT) PER INFO SFOGLIATE LE LOCANDINE - facebook.com facebook