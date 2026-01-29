Caso famiglia nel bosco i genitori chiedono la revoca dell’assistente sociale | gestione ostile e conflitto personale

I genitori della famiglia coinvolta nel caso “famiglia nel bosco” chiedono al tribunale di revocare l’assistente sociale. I legali, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto alla vigilia delle perizie, accusando la professionista di comportamenti ostili e di non essere imparziale. La situazione resta tesa, con le parti che si preparano a confrontarsi davanti ai giudici.

Esposto dei legali alla vigilia delle perizie sui genitori. Gli avvocati della cosiddetta "famiglia nel bosco", Marco Femminella e Danila Solinas, hanno depositato un esposto per chiedere la revoca dell'assistente sociale nominata dal tribunale, ritenuta "ostile" e priva dell'imparzialità richiesta dal suo incarico. La richiesta arriva alla vigilia dei test psicologici disposti dal tribunale per i minorenni sui genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che dovrebbero iniziare a breve. Le perizie dovranno definire il profilo psicologico e personologico della coppia e valutare la loro idoneità genitoriale.

La famiglia del Bosco ha chiesto ufficialmente di revocare l’assistente sociale che si occupava dei loro figli.

Gli avvocati della famiglia del Bosco hanno presentato una richiesta ufficiale per revocare l'incarico di Veruska D'Angelo, l'assistente sociale nominata dal Tribunale.

