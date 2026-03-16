Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato che presenterà in Parlamento le persone che minacciano il partito di Fratelli d’Italia. L’evento, intitolato

"È inaccettabile che la Camera accolga il convegno 'Per un Governo che attui la Costituzione', evento organizzato dalle sigle più radicali del panorama della sinistra extraparlamentare e a cui parteciperanno, ancora una volta, i deputati del Movimento 5 Stelle ". Dopo un articolo del Giornale, arriva la denuncia di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro le opposizioni in una campagna elettorale per il referendum sulla giustizia giunta ormai alle battute finali in un clima sempre più teso e avvelenato. "La lista dei partecipanti raccoglie elementi che in più occasioni hanno dimostrato di essere soggetti tutt'altro che in linea con i principi della Carta che dicono di voler attuare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Conte porta in Parlamento chi minaccia FdI: un enorme caso politico

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