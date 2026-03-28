Il ct della nazionale belga ha annunciato che Lukaku scenderà in campo con la squadra, insieme a Garcia e De Bruyne. Ha inoltre rivolto un appello al club di proprietà di De Laurentiis, chiedendo che a Lukaku venga consentito di svolgere il proprio ruolo senza restrizioni. La comunicazione è arrivata in vista della prossima partita ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle decisioni del club.

Mentre in Italia prosegue il processo (mediatico e non) a Romelu Lukaku, dal Belgio arrivano le prime difese d’ufficio al calciatore azzurro. Il ct Rudi Garcia e il compagno di squadra al Napoli e in nazionale, Kevin De Bruyne, scendono in campo al fianco di Big Rom. Il Belgio si prepara, sotto il sole di Atlanta, al tour di amichevoli di avvicinamento al Mondiale, la prima contro Stati Uniti e la seconda in Messico tra qualche giorno. Avrebbe dovuto prendere parte alla spedizione americana dei Red Devils anche Romelu Lukaku, salvo poi dare forfait per "ottimizzare la condizione fisica" e la scelta incriminata di farlo proprio in patria. Quindi il braccio di ferro con il Napoli per il mancato ritorno a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Lukaku, Garcia e De Bruyne scendono in campo al fianco di Big Rom

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