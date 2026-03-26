Il rapporto tra il Napoli e Romelu Lukaku si è interrotto bruscamente, con l’attaccante belga che ha deciso di rimanere in Belgio invece di unirsi alla squadra a Castel Volturno. La scelta di prolungare la permanenza senza seguire le indicazioni del club ha creato una frattura tra le parti. La situazione si sviluppa mentre il club si prepara a gestire le conseguenze di questa decisione unilaterale.

Il Napoli e Romelu Lukaku sono ai ferri corti: il centravanti belga ha deciso unilateralmente di prolungare la sua permanenza in Belgio, ignorando la convocazione a Castel Volturno. Nonostante il club azzurro ne attendesse il rientro immediato per mettersi a disposizione di Antonio Conte, “Big Rom” ha scelto di proseguire il lavoro atletico personalizzato a Bruxelles. L’obiettivo dichiarato dall’entourage del giocatore è il recupero della condizione ottimale in vista del rush finale per la zona Champions e del sorpasso sul Milan, ma la mossa ha scatenato l’irritazione profonda della dirigenza partenopea, che considera la condotta del belga una violazione dei protocolli interni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Caso Lukaku, strappo con il Napoli: “Big Rom” resta in Belgio contro il parere del club

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