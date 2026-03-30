Romelu Lukaku ha prenotato un volo privato e tornerà a Napoli questa sera, come riferito da Il Mattino. La decisione arriva dopo le ultime settimane di scrutinio e discussioni riguardanti la sua posizione contrattuale. Al momento non sono stati resi pubblici dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi ufficiali dell'attaccante.

Romelu Lukaku ha prenotato un volo privato e farà ritorno a Napoli nella serata odierna, secondo quanto riporta Il Mattino. L’attaccante belga si presenterà domani al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con la squadra. Lukaku e il Napoli: la rivolta rientrata. Il centravanti aveva scelto di restare in Belgio dopo aver rinunciato alla tournée della nazionale, decidendo di curarsi e allenarsi individualmente. Una decisione unilaterale che ha scatenato la reazione durissima della società azzurra e, soprattutto, di Antonio Conte. Il club non ha nascosto il proprio disappunto: quella mossa è stata percepita come una mancanza di rispetto verso lo staff tecnico e la squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, arriva la decisione di Big Rom: ecco la svolta

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