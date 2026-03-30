Il caso Locatelli ha suscitato molte polemiche sui social, in particolare a seguito di una cena con il club nerazzurro. La vicenda si inserisce in un clima di tensione che coinvolge anche la Nazionale di Gattuso, in vista della finale playoff contro la Bosnia. Zazzaroni ha espresso dure critiche, definendo la situazione una “follia social” legata all’evento.

Il clima attorno alla Nazionale di Gennaro Gattuso si surriscalda non solo per la vicina finale playoff contro la Bosnia, ma per una serie di cortocircuiti social che hanno messo nel mirino Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus è finito al centro di una violenta contestazione web dopo essere stato immortalato a cena, nel ritiro di Coverciano, insieme al “blocco” dell’ Inter composto da Barella, Bastoni, Dimarco e il giovane Pio Esposito. A far esplodere l’ira dei tifosi bianconeri è stata la percezione di una “eccessiva vicinanza” agli storici rivali, proprio mentre le scorie dell’ultimo Derby d’Italia — segnato dal caso Bastoni-Kalulu — sono ancora vivissime. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Caso Locatelli, Zazzaroni furioso: “Follia social la cena con l’Inter”

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