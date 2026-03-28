CdS – Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una cena si è svolta tra membri del gruppo Inter e alcuni giocatori. All'incontro erano presenti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Pio Esposito, Federico Dimarco e Manuel Locatelli. La serata ha suscitato interesse anche per i possibili sviluppi di mercato collegati ai partecipanti. Nessun dettaglio sulle conversazioni tenute o sulle decisioni prese durante l'incontro.

2026-03-28 12:12:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Cena tra amici e segnali di mercato. Al tavolo erano presenti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Pio Esposito, Federico Dimarco e Manuel Locatelli. Con loro, però, c’era anche Guglielmo Vicario, portiere attualmente al Tottenham, la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini hanno immediatamente alimentato le voci di mercato: l’Inter, infatti, considera Vicario un profilo concreto per il futuro, soprattutto in ottica post-Sommer. Il portiere avrebbe già manifestato un certo gradimento per un ritorno in Italia, rendendo i nerazzurri una destinazione più che plausibile. E la cena ha scatenato rumors in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter Articoli correlati Da una cena a un gruppo affiatato con divise e gadget. Ecco come è nato il sodalizio goliardico de ‘I Cretini’Una sera di dicembre di circa dieci anni fa a Bagnacavallo Fabio decise quasi per gioco di ‘radunare’ in una chat tutti i suoi conoscenti. Leggi anche: Moviola Inter Lecce, CDS durissimo con Maresca: “Ha perso lo smalto, voto…”