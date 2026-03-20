Tutto quello che non torna nel caso di Delmastro e il ristorante aperto con la figlia di Caroccia

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, è coinvolto in una nuova polemica riguardante il ristorante Bisteccheria d'Italia. Il locale è gestito in società con Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per i suoi legami con la camorra. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il politico e il ristorante, aperto con la presenza della ragazza.

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, è travolto da una nuova polemica. Si parla del ristorante Bisteccheria d'Italia, controllato in società con Miriam Caroccia, figlia appena maggiorenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per i suoi rapporti con la camorra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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