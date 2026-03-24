La parabola di Andrea Delmastro | il caso Cospito la pistolettata di Capodanno le frasi sui detenuti la Bisteccheria

Il 24 marzo 2026 si è tenuta a Roma la conferenza stampa in cui si è annunciata la fine dell’incarico di un sottosegretario alla Giustizia. La vicenda riguarda diversi episodi che hanno coinvolto l’esponente politico, tra cui il caso riguardante un detenuto in carcere, una sparatoria avvenuta durante il Capodanno e alcune dichiarazioni pubbliche sui detenuti. Inoltre, sono emerse polemiche legate a una gestione di un locale chiamato “Bisteccheria”.

Roma, 24 marzo 2026 – Le dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e figura di primo piano di Fratelli d’Italia, sono l'epilogo di una parabola politica segnata da una costante esposizione mediatica e da una serie di controversie che hanno lambito i vertici del Dicastero di via Arenula e del Governo. La sua uscita di scena avviene dopo mesi di pressioni parlamentari e dibattiti accesi, alimentati da episodi che hanno spaziato dalla gestione di informazioni riservate a incidenti di cronaca, fino a dichiarazioni pubbliche che hanno suscitato reazioni nel mondo politico e civile. Il caso Cospito e le rivelazioni in Aula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La decisione di dimettersi da parte di bartolozzi è arrivata dopo un colloquio con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, negli uffici di via Arenula, dove era stato convocato anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, anche lui dimissionario. #AN x.com