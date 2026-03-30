Caso Basciano giallo sul trasferimento di Codegoni vicino all'ex L'avvocato | Sapeva che lui vivesse lì

Dopo che il GUP ha disposto la revoca del braccialetto elettronico a Alessandro Basciano, si è concentrata l’attenzione sulla decisione di Sophie Codegoni di trasferirsi a circa 450 metri dall’ex. L’avvocato di Basciano ha dichiarato che la donna era al corrente della presenza dell’ex nelle vicinanze. La vicenda riguarda il trasferimento di Codegoni e le implicazioni legate alla vicinanza con Basciano.