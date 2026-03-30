Caso Basciano giallo sul trasferimento di Codegoni vicino all'ex L'avvocato | Sapeva che lui vivesse lì

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo che il GUP ha disposto la revoca del braccialetto elettronico a Alessandro Basciano, si è concentrata l’attenzione sulla decisione di Sophie Codegoni di trasferirsi a circa 450 metri dall’ex. L’avvocato di Basciano ha dichiarato che la donna era al corrente della presenza dell’ex nelle vicinanze. La vicenda riguarda il trasferimento di Codegoni e le implicazioni legate alla vicinanza con Basciano.

Dopo la decisione del GUP di revocare il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano, si apre il caso sulla scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi a 450 metri dall'ex. Se per il giudice è un segno di "attenuazione dello stato d’ansia", fonti a lei vicine parlano di un trasloco avvenuto per errore. A Fanpage.it la replica del legale del deejay: "Non poteva non sapere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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