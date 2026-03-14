Case popolari chance da 15 milioni Assist per ristrutturare 30 alloggi | Un’occasione da cogliere al volo

Arezzo Casa ha annunciato un fondo da 15 milioni di euro destinato alla ristrutturazione di 30 alloggi di edilizia pubblica. L'ente ha inoltre messo a disposizione un supporto per interventi di manutenzione su queste abitazioni. Solo due giorni fa, l’organizzazione aveva segnalato un deficit di 9 milioni di euro per le manutenzioni del patrimonio residenziale pubblico e l’assenza di finanziamenti strutturali.

Solo due giorni fa Arezzo Casa segnalava il deficit di 9 milioni di euro per le manutenzioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la mancanza di finanziamenti strutturali. Adesso sarebbero in arrivo importanti novità per le case popolari della provincia. Arezzo Casa Spa spera infatti in due provvedimenti governativi, il " Piano Casa " da 950 milioni di euro e la cosiddetta " Misura 7 " del Pnrr per l’efficientamento energetico, che permetterebbero di fare affidamento a livello locale su oltre 15 milioni di euro di investimenti. Tradotto, nel territorio potrebbero arrivare risorse a cascata per ristrutturazione e riqualificazione di più di 30 alloggi, a oggi inutilizzati, da destinare a famiglie in difficoltà entro il 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari, chance da 15 milioni. Assist per ristrutturare 30 alloggi: "Un’occasione da cogliere al volo" Articoli correlati Alloggi nelle case popolari, nuovo bando a Fiumicino: domande da rifareLa precedente graduatoria non è più valida dal 20 novembre 2025: chi era già inserito dovrà presentare una nuova domanda La novità riguarda anche i... Casa, via al bando regionale: 8 alloggi pubblici da ristrutturare e assegnare a canone calmierato“Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratrici e lavoratori a... Una selezione di notizie su Case popolari Argomenti discussi: Case popolari, chance da 15 milioni. Assist per ristrutturare 30 alloggi: Un’occasione da cogliere al volo. Case popolari: opportunità da quindici milioni per il territorio di ArezzoIl Piano Casa e la Misura 7 del PNRR garantiscono novità per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica ... msn.com Risorse per riqualificare le case popolari, il Piano Fanfani 2.0 voluto da FittoCon un emendamento in extremis, il governo inserisce in legge di Bilancio circa 1,4 miliardi del RepowerEu per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica. L'idea è dell'attuale ... ilfoglio.it