Cascina Oltre corre all’interno della lista Avs

Cascina Oltre si prepara a partecipare alle prossime elezioni amministrative inserendosi nella lista Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il movimento locale. La partecipazione avviene nel quadro delle alleanze politiche previste per questa tornata elettorale.

Cascina Oltre parteciperà alle prossime elezioni amministrative all’interno della lista Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione segna un’evoluzione nel percorso della lista civica nata nel 2019, che rivendica continuità nei valori e rafforzamento sul piano politico, come reso noto dalla stessa formazione politica. "È una scelta che guarda avanti e punta a superare la frammentazione, dentro un progetto fondato su giustizia sociale, transizione ecologica, diritti e partecipazione", ha dichiarato Mariacristina Magretti, sottolineando la collaborazione già avviata negli anni con Sinistra Italiana. Soddisfazione è stata espressa anche dalla segretaria provinciale di Sinistra Italiana Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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