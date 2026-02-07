Elezioni regionali arrivano i ricorsi al Tar | c' è anche quello della lista Avs

I ricorsi al Tar contro i risultati delle ultime elezioni regionali sono arrivati. La lista Avs ha presentato la sua domanda, puntando a rivedere l’assegnazione dei seggi in Consiglio. La vicenda si sta facendo strada nel contesto della politica locale, con i rappresentanti che aspettano di capire se ci saranno cambiamenti nei risultati ufficiali.

Al centro i criteri applicati per la ripartizione dei seggi e i meccanismi della legge elettorale. A presentare ricorso anche Alleanza Verdi Sinista: "Legge regionale che non rispetta la volontà dei elettori" Arrivano i ricorsi al Tar contro l'assegnazione dei seggi in Consiglio regionale dopo le elezioni di novembre. A prendere l'iniziativa, come già anticipato nelle settimane successive alle elezioni, sono stati alcuni dei candidati esclusi dalla ripartizione dei seggi in via Gentile. Tra coloro che hanno depositato il ricorso nelle scorse ore, chiedendo l'annullamento della proclamazione degli eletti avvenuta lo scorso 9 gennaio, c'è Francesca Bottalico, candidata nella Circoscrizione di Bari con la lista Decaro presidente.

