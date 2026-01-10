Castel di Lama nella rete dei Comuni sostenibili.

Castel di Lama ha aderito alla rete dei Comuni Sostenibili, confermando il proprio impegno per uno sviluppo ambientale ed economico equilibrato. Questa scelta rappresenta un'importante tappa nel percorso di promozione di pratiche responsabili e di qualità della vita per i cittadini, favorendo un modello di comunità più attento alle sfide ambientali e sociali del presente.

Castel di Lama entra nella rete dei comuni sostenibili, un passo verso un futuro più verde e inclusivo. La giunta comunale lamense con una delibera ha deciso di entrare ufficialmente nella Rete dei Comuni sostenibili, rafforzando il proprio impegno per uno sviluppo più giusto, inclusivo e rispettoso dell’ambiente. L’associazione senza scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo politiche di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica tra enti locali di tutta Italia, in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu ( Agenda 2030 ) e con i 12 obiettivi di benessere equo e sostenibile definiti dalla Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

