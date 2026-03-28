casalvecchio di puglia e castelluccio valmaggiore nuovi comuni sostenibili

Due comuni della provincia di Foggia sono stati ufficialmente riconosciuti come sostenibili. Si tratta di Casalvecchio di Puglia e Castelluccio Valmaggiore, che hanno ottenuto lo status di comuni sostenibili. Questa designazione riguarda la loro conformità a criteri relativi alla tutela ambientale e alla gestione delle risorse. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e ha effetto immediato.

I Comuni di Casalvecchio di Puglia e di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, sono a tutti gli effetti comuni sostenibili. La cerimonia di consegna ha avuto luogo in collaborazione con l’associazione Per il Meglio della Puglia. Casalvecchio di Puglia e Castelluccio Valmaggiore decidono, così, di rafforzare il loro impegno sugli obiettivi ambientali, culturali, economici, sociali e istituzionali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mettendo a terra i traguardi di sostenibilità con strumenti innovativi e servizi concreti, promuovendo lo sviluppo sostenibile. Nell’incontro di venerdì 27 marzo si sono affrontate le varie... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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