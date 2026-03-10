Svuotano i conti correnti di ignari cittadini per finanziare il clan dei Casalesi | 2 arresti

Due persone sono state arrestate dopo aver utilizzato truffe informatiche per prelevare denaro dai conti correnti di cittadini, somme che sono state parzialmente destinate al clan dei Casalesi. Gli arresti sono stati effettuati in seguito alle indagini sulle attività criminali legate a queste operazioni fraudolente. Le autorità hanno sequestrato parte del denaro prelevato illegalmente.

Tramite truffe informatiche, i soggetti arrestati hanno prelevato ingenti somme di denaro dai conti correnti di ignari cittadini, somme poi confluite in parte nelle casse del clan dei Casalesi.