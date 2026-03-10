Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli con l’accusa di aver commesso truffe informatiche e riciclaggio, con l’accusa di aver favorito il clan dei Casalesi. Sono stati sottratti circa 800 mila euro attraverso un’indagine che ha coinvolto attività illecite legate a frodi digitali e il riciclaggio di denaro. Le autorità hanno condotto le operazioni nelle ultime ore.

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli con l’accusa di associazione per delinquere e autoriciclaggio, con l’aggravante di aver favorito il clan dei Casalesi. L’operazione è stata eseguita con il supporto dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Caserta e Milano, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di un articolato sistema di frodi informatiche messo in piedi da un’organizzazione criminale attiva tra Italia e Spagna. Il gruppo avrebbe utilizzato tecniche di phishing, smishing e vishing per sottrarre dati sensibili alle vittime e accedere abusivamente ai loro conti correnti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Clan dei Casalesi, due arresti per truffe informatiche e riciclaggio: sottratti circa 800mila euro

