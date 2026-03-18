Per la morte del piccolo Domenico al Monaldi due medici accusati di aver modificato la cartella clinica

Due medici sono stati accusati di aver alterato la cartella clinica del piccolo Domenico, deceduto al Monaldi. La Procura ha contestato al cardiochirurgo e alla seconda operatrice di aver apportato modifiche ai documenti medici relativi al caso. Le indagini sono in corso e le accuse sono state formalizzate nei loro confronti.

La Procura contesta al cardiochirurgo Guido Oppido e ala seconda operatrice Emma Bergonzoni di aver modificato la cartella clinica del bimbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta""Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea... Il Monaldi contro l'avvocato del piccolo Domenico: “La cartella clinica era completa”Il diario di perfusione, cioè il tracciato di circolazione extracorporea, "è un allegato della cartella clinica acquisito dall'autorità giudiziaria... Aggiornamenti e notizie su Per la morte del piccolo Domenico al... Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico: faro su ghiaccio e qualità dell'acqua a Bolzano; Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; È sempre Cartabianca: Domenico, l'indagine si allarga: in studio i genitori Video. Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva per due medici dell’ospedale Monaldi, che ... ilmattino.it Domenico Caliendo morto, indagati i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. Incongruenze nella cartella clinica: cosa è emersoMorte di Domenico Caliendo: due medici indagati anche per falso nella cartella clinica, la Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla ... leggo.it Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva per due medici dell’ospedale Monaldi, che sono stati a vario titolo impegnati nella operazione di trapianto del cosidd - facebook.com facebook Morte di Domenico, l’espianto avviato 12 minuti prima dell’arrivo del nuovo cuore: l’orario delle cartelle cliniche x.com