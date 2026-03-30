Carrarese si studia la formazione anti-Spezia Il centrocampista Schiavi pronto al rientro

La Carrarese ha deciso di studiare la formazione anti-Spezia in vista della prossima partita. Il centrocampista Schiavi si sta preparando per il rientro in campo. Lunedì, la squadra ha avuto un giorno di riposo concesso dall’allenatore dopo una settimana di allenamenti, che si sono conclusi con un’allenamento domenicale e una partitella in famiglia con i giovani allievi nazionali.

Lunedì di riposo per la Carrarese a cui mister Calabro ha concesso un giorno di stacco dopo una settimana intensa di lavoro che si è conclusa con l’allenamento di domenica mattina fubuti con una partitella in famiglia a ranghi misti utilizzando anche gli allievi nazionali. Da domani inizierà la settimana di avvicinamento al derby con lo Spezia. Martedì dovrebbe essere la giornata deputata anche alla riunione del Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza) e di conseguenza già nel pomeriggio potrebbe partire la prevendita libera dei tagliandi. Si preannuncia una vera e propria caccia al biglietto ed almeno per questa partita non ci saranno dubbi sul tutto esaurito allo stadio dei Marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrarese, si studia la formazione anti-Spezia. Il centrocampista Schiavi pronto al rientro Articoli correlati Italia al completo: un rientro per Gattuso e le ultime di formazione anti-BosniaLa Nazionale azzurra continua gli allenamenti in vista del match che vale il Mondiale: domani la partenza per Zenica Si avvicina il momento da dentro... Leggi anche: Prato, Venturi studia la formula anti-Camaiore: "Fiorini è pronto: sarà un’arma importante" Tutto quello che riguarda Carrarese si studia la formazione anti... Temi più discussi: Carrarese, si studia la formazione anti-Spezia. Il centrocampista Schiavi pronto al rientro; Comune di Carrara, borse di studio del Ministero dell’Istruzione: come presentare la domanda; Domenica d'oro per le toscane: la Carrarese domina a Bari, l'Empoli piega il Pescara in un pirotecnico 4-2. La Carrarese studia le fragilità della Juve Stabia. Obiettivo: tornare a casa con punti-salvezzaSono 8 i punti che distanziano in classifica la Carrarese dalla Juve Stabia, suo prossimo avversario. Se gli azzurri non stanno attraversando un grande momento dal punto di vista dei risultati, con ... lanazione.it Sprofondo Bari: 0 a 3 contro la CarrareseIl Bari sprofonda nella partita da vincere a tutti i costi. Lo zero a tre contro la Carrarese pesa forse più del tonfo di Pescara, due settimane fa. Eppure erano partiti bene i biancorossi, nel primo ... rainews.it Carrarese Calcio si unisce al dolore della famiglia Rivetti ed al Modena FC per la perdita della piccola Nina. Non ci sono parole per un dolore così grande x.com Serie B - Derby fra Carrarese e Spezia: la decisione - facebook.com facebook